ИРИ раскрыл тонкости работы системы онлайн-голосования

Эксперимент с электронным голосованием показал хорошие результаты. К такому выводу пришел глава Института развития интернета Антон Ключкин.

Структура системы дистанционного голосования устроена так, что ее практически невозможно взломать. Еще до начала голосования безопасность была проверена опытными специалистами. В ходе избирательного процесса были зафиксированы попытки хакерской атаки, однако система выдержала все испытания.

Кроме того, если человек передумал голосовать в режиме онлайн, то для исключения возможности сделать это дважды председатель избирательной комиссии проверяет отсутствие голоса в реестре, а затем блокирует выдачу бюллетеня в режиме онлайн.

"Если избиратель передумал голосовать онлайн, то завтра он сможет сделать это традиционным способом. В этом случае председатель УИК проверяет, действительно ли избиратель не голосовал", — пояснил Ключкин.

Голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. Последний день голосования объявлен нерабочим на территории России.