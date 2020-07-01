Люди менее агрессивные: в Хабаровском избиркоме назвали плюсы многодневного голосования

На 10 часов утра в Хабаровском крае проголосовали 29,4% избирателей или 290 тысяч 396 человек, сообщили «Политике Сегодня» в избирательной комиссии региона. С 25 по 30 июня явка в крае составила чуть выше 22%.

Пока жалоб от граждан не поступало, подчеркнули в избиркоме.

«Идут текущие вопросы. Кто-то не знает свой избирательный участок, кто-то не успел приписаться к участку. Благодаря тому, что голосование идет с 25 июня, звонки с жалобами примерно распределились, мы всем успеваем обстоятельно отвечать. Люди менее агрессивные становятся», — рассказали в избиркоме.

Активнее всего голосуют хабаровчане Центрального района. Самая высокая явка по краевым участкам в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Комсомольском районах, сообщили в избиркоме.

Почти 1400 наблюдателей следят за проведением демократических мероприятий. В среду в Хабаровском крае открылось 778 избирательных участков и два временных (на вокзале и в аэропорту). Комиссии начнут подсчитывать голоса после окончания голосования в 20 часов.

1 июля — основной день голосования по поправкам в Конституцию. Он объявлен выходным днем. Впрочем, отдать свой голос россияне могли с 25 июня. Это было сделано для того, чтобы избежать скопления людей на участках 1 июля, тем самым свести к минимуму риски заражения коронавирусом.