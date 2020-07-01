Политолог Рудаков: явка на голосовании 1 июля будет выше, чем в предыдущие дни

1 июля, в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ, на избирательные участки придет больше людей, чем в предыдущие дни. Таким прогнозом с «Политикой Сегодня» поделился политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

«Явка стабильна на протяжении нескольких дней. До последнего момента не было каких-то факторов, которые бы позволяли говорить об изменениях активности. Но я полагаю, что обращение президента определенным образом повлияет на активность людей. Думаю, что явка будет выше», — считает Рудаков.

При этом нужно быть готовым к большему, чем раньше, числу провокаций и фейков, предупреждает политолог.

«Определенные структуры вынуждены отрабатывать гранты и отчитываться каким-то образом о результатах. Поэтому я полагаю, что количество провокаций увеличится. Они не прибавляют ни политической культуры, ни какого-то осознанного отношения к голосованию. Напротив, их задача — посеять хаос и заставить усомниться в результатах», — комментирует Рудаков.

За прошедшие шесть дней вбрасываемые фейки довольно быстро разоблачались, избиркомы оперативно реагировали на провокации.

«Гражданское общество получает некий опыт и способность оперативно реагировать на такие вещи, давать быструю реакцию. В этом можно найти какой-то косвенный плюс», — рассуждает политолог.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ впервые проводят в течение нескольких дней из-за коронавируса: таким образом удается избежать скопления людей в одном месте, а значит, минимизировать риски заражения. Впервые прошло электронное голосование, такой возможностью воспользовались более 1 миллиона 107 тысяч человек. По данным ЦИК РФ, с 25 по 30 июня активность участников общероссийского голосования по поправкам в стране превысила 45%.

Накануне президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и призвал принять участие в голосовании.

«Голос каждого — самый важный и самый главный», — сказал российский лидер.

Ранее Путин не раз подчеркивал, что поправки в Конституцию будут приняты только в случае их поддержки народом.