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Основной день голосования по поправкам к Конституции начался в Иркутской области и Бурятии

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Основной день голосования по поправкам к Конституции начался в Иркутской области и Бурятии

Основной день голосования по поправкам к Конституции начался в Иркутской области и Бурятии

 На Чукотке за два часа работы участков проголосовали 13,8% избирателей

На Чукотке за два часа работы участков проголосовали 13,8% избирателей
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3:01   1 Июля 2020
Общество

Основной день голосования по поправкам к Конституции начался в Иркутской области и Бурятии

Основной день голосования по поправкам к Конституции начался в Иркутской области и Бурятии

Избирательные участки, расположенные на территории Иркутской области и Республики Бурятия, начали принимать желающих отдать свой голос за поправки в Конституцию.

Жители регионов смогут проголосовать за нововведения в Основной закон, начиная с 3.00 по московскому времени. Ранее подобную возможность получили избиратели Дальневосточного федерального округа.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Жители Москвы и Нижегородской области получили уникальную возможность отдать свой голос в электронном формате вплоть до 20.00 по московскому времени 30 июня.

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Автор: Илья Романович
#поправки #конституция #Голосование2020

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