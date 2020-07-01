Основной день голосования по поправкам к Конституции начался в Иркутской области и Бурятии

Избирательные участки, расположенные на территории Иркутской области и Республики Бурятия, начали принимать желающих отдать свой голос за поправки в Конституцию.

Жители регионов смогут проголосовать за нововведения в Основной закон, начиная с 3.00 по московскому времени. Ранее подобную возможность получили избиратели Дальневосточного федерального округа.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Жители Москвы и Нижегородской области получили уникальную возможность отдать свой голос в электронном формате вплоть до 20.00 по московскому времени 30 июня.