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4:33   1 Июля 2020
Россия

Социолог Малахов опроверг слухи о подвозах бюджетников на участки для голосования

Социолог Малахов опроверг слухи о подвозах бюджетников на участки для голосования

Явка в основной день выборов — 1 июля — ожидается на уровне 50–55%, рассказал сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов в интервью «Политике Сегодня».

Уже имеющиеся данные по явке регистрируют цифры, близкие ожидаемым результатам, озвученным ранее ВЦИОМом (50–55%), отмечает эксперт.

«Если рост явки 1 июля и можно предположить, то незначительный. Во всяком случае тренд, который можно было наблюдать, начиная с 25 числа: явка в первые дни была выше, а потом либо снижалась, либо оставалась на таком же уровне. Это вызвано тем, что значительная часть людей сразу по готовности проявили активность и самостоятельно выразили волю, также электронное голосование сыграло свою роль», — объяснил Малахов.

Эксперт прогнозирует, что активизируются не только избиратели, но и сочинители фейков. Впрочем, некоторые из них распознать можно сразу. Например, сообщения о «подвозах бюджетников» и принудительном голосовании для госслужащих. 

«Опыт последних лет иллюстрирует, что некорректное и невежливое обращение с муниципальными, государственными служащими или бюджетниками, как правило, приводит к обратному результату. Такая практика принудительного голосования либо прекратилась, либо почти прекратилась», — утверждает  Малахов.

Малахов объяснил, почему бюджетников больше не заставляют голосовать

На 30 июня самый низкий показатель по явке зафиксирован в Иркутской области — там проголосовало всего 16,75% от числа избирателей. Также в в отстающих — Хабаровский край, Магаданская область. По словам Малахова, для севера такая ситуация предсказуема из-за демографических особенностей.

«Если говорить о Магадане, там изрядное количество жителей проживают не по месту регистрации, а на материке. Во-вторых, там совершенно точно присутствует такой фактор, как ежегодный летний отток населения — где-то около 10–15% уже выехали в отпуска, а обычно выезжает до половины. Для севера это вполне весомый фактор», — разъяснил эксперт.

Невысокая явка на Дальнем Востоке с 25 по 30 июня говорит еще и о низкой информированности людей, считает Малахов.

«Что касается вообще низкой явки для перечисленных регионов, есть еще одно объяснение, на мой взгляд, оно имеет право на жизнь: еще накануне коллеги отмечали, проводя исследования и наблюдения, что при всех прочих большое количество жителей не были осведомлены, что можно голосовать всю неделю», — заключил Малахов.

Ранее всплеск фейков о голосовании в СМИ и соцсетях прогнозировал член ОП РФ Максим Григорьев. За выборами наблюдают региональные общественные палаты, 1600 организаций и сотни тысяч наблюдателей — все они готовы к возможным «вбросам» в медиа ложной информации о проведении голосования, заявлял общественник.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество #голосование2020

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