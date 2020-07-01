"Голос" мог получить более 3 млн рублей от западных фондов и НКО в 2019 году

Спонсорами общественного движения "Голос" могут быть несколько западных фондов и НКО. Отчеты министерства юстиции указывают на то, что финансирование велось через организации координатора Семена Никонова.

Этот общественный деятельно сегодня занимает пост межрегионального координатора движения "Голос". Ранее им был учрежден ликвидированный в 2013 году МОФ содействия развитию гражданского общества "Голос – Северо-Запад". Помимо этих "контор", Никонов основал целый ряд НКО и региональных компаний. Например, "Центр устойчивого развития Псковской области". Согласно данным отчетов российского минюста, в 2019 году эта организация получила в общей сложности 3 766 000 рублей от НКО и фондов Великобритании, Нидерландов, Норвегии и Молдовы, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Никонов даже возглавляет и АНО "Центр правового просвещения и медиации" и Благотворительный фонд развития местного сообществ "Добрый город". Эти организации также не могут похвастаться высокой выручкой, но в то же время получают различные госконтракты.

Компании Никонова, по всей видимости, являются посредниками между западными фирмами и движением "Голос". Суммы денежных средств, выделяемые коммерческим компаниями и НКО координатора, могут использоваться для попыток повлиять на политическую конъюнктуру РФ.