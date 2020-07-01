Благовещенск и Забайкалье присоединились к дню основного голосования по поправкам

Жители Благовещенска, Забайкалья и некоторых регионов Якутии начали приходить на открывшиеся избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции РФ. Участки открылись в 8 утра по местному времени.

Неделя общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России началась 25 июня и завершится в 20:00 1 июля. С начала голосования и до 30 числа граждане могли отдать свои голоса досрочно, а также в формате "на дому", когда члены УИК и наблюдатели приходили гражданам по адресам.

Жители Москвы и Нижегородской области могли зарегистрироваться для участия в голосовании дистанционно в электронном формате. Онлайн-голосование также окончилось 30 июня.