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Основной день голосования по поправкам к Конституции начался в Иркутской области и Бурятии

Основной день голосования по поправкам к Конституции начался в Иркутской области и Бурятии

 На Чукотке за два часа работы участков проголосовали 13,8% избирателей

На Чукотке за два часа работы участков проголосовали 13,8% избирателей
"Голос" мог получить более 3 млн рублей от западных фондов и НКО в 2019 году

"Голос" мог получить более 3 млн рублей от западных фондов и НКО в 2019 году

 Милонов указал на западный след в провокациях на голосовании по поправкам к Конституции

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2:06   1 Июля 2020
Общество

Благовещенск и Забайкалье присоединились к дню основного голосования по поправкам

Благовещенск и Забайкалье присоединились к дню основного голосования по поправкам

Жители Благовещенска, Забайкалья и некоторых регионов Якутии начали приходить на открывшиеся избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции РФ. Участки открылись в 8 утра по местному времени.

Неделя общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России началась 25 июня и завершится в 20:00 1 июля. С начала голосования и до 30 числа граждане могли отдать свои голоса досрочно, а также в формате "на дому", когда члены УИК и наблюдатели приходили гражданам по адресам.

Жители Москвы и Нижегородской области могли зарегистрироваться для участия в голосовании дистанционно в электронном формате. Онлайн-голосование также окончилось 30 июня.

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Автор: Василий Пименов
#поправки #благовещенск #конституция #забайкалье #Голосование2020

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