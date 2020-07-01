Цеков рассказал о соблюдении тайны голосования на избирательных участках в Крыму

Член Совфеда Сергей Цеков побывал на избирательном участке в Крыму, чтобы принять участие в голосовании по поправкам к Конституции. Он высоко оценил обеспечение безопасности на участках, а также отметил соблюдение тайны голосования на них.

Цеков отметил, что на участках строго соблюдается социальная дистанция, а в утреннее время по будням там не так много людей. Он посетил участок в 10 часов утра, перед ним была одна женщина и несколько человек вошли после него.

Кроме того, каждый участок в полной мере оснащен наборами со средствами индивидуальной защиты. Каждый участник голосования получает медицинскую маску, перчатки и одноразовую ручку. При в ходе в помещение всем измеряют температуру, что значительно снижает риски для здоровья во время пандемии.

"Паспорт смотрят на расстоянии, руками не касаются, все поверхности обработаны антисептиками, которые, кстати, стоят на входе для желающих продезинфицировать руки перед надеванием перчаток", — цитирует его "НьюИнформ".

Особое внимание он уделил кабинкам для голосования, которые сделаны таким образом, чтобы человек ничего не касался. Также конструкция не позволяет подсмотреть или повлиять на выбор человека, что гарантирует тайну голосования. По словам Цекова, увидеть бюллетень другого человека можно только в том случае, если подойти очень близко к нему, чего на участках никто не позволяет.