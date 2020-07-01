На Чукотке за два часа работы участков проголосовали 13,8% избирателей

Голосованию по конституционным поправкам в Чукотском автономном округе не мешает пасмурная погода и всего 8 градусов тепла. За два первых часа работы участков, свое мнение высказали 13,8% избирателей. С начала голосования (25 июня) своим правом воспользовались свыше 65% жителей, сообщили «Политике Сегодня» в местном избиркоме.

«Все проходит спокойно, все комиссии открылись вовремя. Пока нарушений не отмечено, жалоб не поступало. Явка по округу на 10 утра — 65,76 процента», — сообщили корреспонденту ПС в избирательной комиссии Чукотского автономного округа.

Самыми активными оказались жители Провиденского и Эгвекинотского районов ЧАО — 70,03 % и 78,71 % соответственно. Следом — Чукотский и Певекский районы — 73,88% и 68,42%. Меньше всего голосующих пока в Анадырском районе — 67,85%

Всего в автономии зарегистрировано 33 тысячи избирателей.

На Дальнем Востоке уже несколько часов как начался основной день голосования по поправкам в Основной закон. 1 июля в России объявлен выходным днем.