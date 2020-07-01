Асафов: инциденты на участках в Раменках и Лефортово связаны с человеческим фактором

Нарушения в Раменках и Лефортово признаны единичными и не связаны с каким-либо злым умыслом. Представитель Общественного штаба по наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов рассказал, что произошло на участках.

Избиратель в Лефортово обнаружил, что его имя, а также всех членов семьи вычеркнули из реестра участников. Асафов признал инцидент нарушением, также как и произошедшее в Раменках, передает Федеральное агентство новостей.

"...это, безусловно, нарушение, но порожденное не умыслом, а человеческим фактором, так как голосование идет уже шестой день подряд и люди устали", — считает Асафов.

Процесс голосования внушает доверие, лучше всего об этом говорят цифры, считает эксперт. Наблюдатели Общественного штаба за шесть дней получили 426 заявлений о предполагаемых нарушениях, однако лишь восемь из них подтвердились.

Дистанционное голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось 30 июня. Основной день волеизъявления назначен на 1 июля.