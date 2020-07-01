Власти детально обсудят возникшие во время голосования по Конституции спорные ситуации

Специалисты рассмотрят все спорные ситуации, которые возникли в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщили в Общественной палате Москвы.

Вопрос будут рассматривать специалисты Общественной палаты и штаб по контролю и наблюдению за дистанционным электронным голосованием, передает ТАСС. Сейчас можно выделить три спорные ситуации, которые возникли во время голосования. Власти изучат обстоятельства инцидента, когда 12 тысяч участников онлайн-голосования не были вычеркнуты из списков голосующих по месту жительства. Кроме того, внимательно будет рассмотрена проблема голосования граждан России за рубежом. Последняя спорная ситуация — это возможное создание ложных личных кабинетов на порталах госуслуг.

Неделя голосования началась 25 июня по всей России и продлится до 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли принять участие в дистанционном электронном голосовании.