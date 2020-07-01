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 Власти детально обсудят возникшие во время голосования по Конституции спорные ситуации

Власти детально обсудят возникшие во время голосования по Конституции спорные ситуации
Милонов указал на западный след в провокациях на голосовании по поправкам к Конституции

Милонов указал на западный след в провокациях на голосовании по поправкам к Конституции

 Турецкий глава ВМС договаривается с ПНС о строительстве военной базы в Ливии

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1:38   1 Июля 2020
Общество

Власти детально обсудят возникшие во время голосования по Конституции спорные ситуации

Власти детально обсудят возникшие во время голосования по Конституции спорные ситуации

Специалисты рассмотрят все спорные ситуации, которые возникли в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщили в Общественной палате Москвы.

Вопрос будут рассматривать специалисты Общественной палаты и штаб по контролю и наблюдению за дистанционным электронным голосованием, передает ТАСС. Сейчас можно выделить три спорные ситуации, которые возникли во время голосования. Власти изучат обстоятельства инцидента, когда 12 тысяч участников онлайн-голосования не были вычеркнуты из списков голосующих по месту жительства. Кроме того, внимательно будет рассмотрена проблема голосования граждан России за рубежом. Последняя спорная ситуация — это возможное создание ложных личных кабинетов на порталах госуслуг.

Неделя голосования началась 25 июня по всей России и продлится до 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли принять участие в дистанционном электронном голосовании.

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Автор: Кристина Мокроусова
#поправки #конституция #Голосование2020

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