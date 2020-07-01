СПЧ: голосование по поправкам в Конституцию проходит без нарушений прав граждан

Центральная избирательная комиссия справляется с поставленными задачами, голосование проходит по всем правилам и нормам. Об этом «Политике сегодня» заявил председатель совета Общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» Игорь Борисов.

«Мы наблюдаем, как идет голосование в рамках мониторинга временной рабочей группы СПЧ (совет при президенте по правам человека). Несмотря на то, что это новая процедура, новый формат, мы считаем, что система центральной избирательной комиссии полностью справляется с поставленными задачами. Естественно, мы отмечаем отдельные моменты, связанные с процедурными отступлениями, но мы не отмечаем нарушений прав граждан», — заявил собеседник ПС.

По словам Игоря Борисова, единственное, что вызывало опасение у правозащитников — продолжительность голосования (в течение семи дней).

«Хотя опыт у нас был такой в России, но тогда не было такой большой явки — максимум где-то 3–5% по всей стране. Сейчас уже в некоторых отдельных районах голосуют более 50%. Это согласуется с международной практикой. Мир уже давно пользуется таким инструментарием», — объяснил он.

Главное, на что обращают внимание правозащитники — обеспечение здоровья граждан и соблюдение права избирателей на участие во всенародном плебисците.

«Мы следим за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В первый день были накладки, неточности, отсутствие у голосующих или на участках средств индивидуальной защиты. Сейчас члены избирательных комиссий стали более жестче относиться к мерам предосторожности. Мы не замечаем на участках лиц, которые не соблюдают или игнорируют эти нормы», — рассказал Борисов.

Система электронного голосования — это возможность предоставить гражданам альтернативный способ волеизъявления, отметил эксперт. Однако необходимо вырабатывать новые электоральные стандарты по организации онлайн-голосования.

«Мы считаем, что нужно идти этим путем, развивать голосование в онлайн режиме. Однако в этом формате есть проблема – неопределенность международных стандартов по реализации права голоса через интернет. Речь идет, с одной стороны, об открытости, то есть возможности проверки, как проголосовал избиратель, а с другой, сохранения анонимности. Эти две задачи тяжело решить в цифровой среде», — объяснил Игорь Борисов.

Ранее руководитель компании LiveInternet, председатель совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко рассказал «Политике сегодня», что возможность электронного голосования по поправкам в Конституцию увеличила количество избирателей, а также способствовала минимизации денежных затрат.