Всероссийский день голосования по внесению поправок к Конституции начался в шести российских регионах Сибири. Там уже открылись избирательные участки для желающих высказать свое мнение очно.

Возможность проголосовать на избирательных участках появилась у жителей Центральной Якутии, Хабаровского края, Приморского края, Еврейской автономной, Магаданской и Сахалинской областях. Досрочные выборы на этих территориях были завершены 29 июня, данным правом воспользовались граждане, проживающие в труднодоступных или удаленных населенных пунктах, а также те, кто находился на морских судах.