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 Власти детально обсудят возникшие во время голосования по Конституции спорные ситуации

Власти детально обсудят возникшие во время голосования по Конституции спорные ситуации
Милонов указал на западный след в провокациях на голосовании по поправкам к Конституции

Милонов указал на западный след в провокациях на голосовании по поправкам к Конституции

 Турецкий глава ВМС договаривается с ПНС о строительстве военной базы в Ливии

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1:19   1 Июля 2020
Общество

Основное голосование по поправкам к Конституции началось в шести регионах РФ

Основное голосование по поправкам к Конституции началось в шести регионах РФ

Всероссийский день голосования по внесению поправок к Конституции начался в шести российских регионах Сибири. Там уже открылись избирательные участки для желающих высказать свое мнение очно.

Возможность проголосовать на избирательных участках появилась у жителей Центральной Якутии, Хабаровского края, Приморского края, Еврейской автономной, Магаданской и Сахалинской областях. Досрочные выборы на этих территориях были завершены 29 июня, данным правом воспользовались граждане, проживающие в труднодоступных или удаленных населенных пунктах, а также те, кто находился на морских судах.

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Автор: Юлия Яковлева
#избирательные участки #конституция рф #Голосование2020

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