Облизбирком опроверг фейк издания Znak и движения "Голос" о пенсионере из Искитима

Облизбирком Новосибирской области опроверг вброс о пенсионере из Искитима, который якобы пытался проголосовать за всех членов семьи. Либеральное издание Znak и движение "Голос" в очередной раз пытались распространить дезинформацию.

Члены избирательной комиссии прибыли на дом к сибиряку по предварительной договоренности. Такая форма голосования была принята из-за неблагоприятной эпидемиологический ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Мужчина взял четыре индивидуальных пакета и удалился домой для заполнения бюллетеней. Родственников дома не оказалось, и пенсионер ошибочно заполнил все бланки, однако в ящик опустил только свой, передает Федеральное агентство новостей.

Сотрудники комиссии по возвращении на участок составили акт о трех испорченных бюллетенях, а в список участников голосования внесли лишь одного мужчину, сообщили в облизбиркоме. Так факты снова разрушили очередную попытку дискредитировать голосование по поправкам к Конституции.

Электронное волеизъявление завершилось 30 июня. Основным днем всероссийского голосования объявлено первое июля.