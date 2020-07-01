Последний день голосования по поправкам к Конституции стартовал в Магадане

Основной день для голосования по поправкам к Конституции РФ начался на северо-востоке России. Избирательные участки открылись в восемь утра.

Дальневосточные регионы уже проводят последний день, когда россияне могут высказать свою гражданскую позицию насчет принятия изменений в Основной закон России, передают "Невские новости". Жители труднодоступных территорий Дальнего Востока, а также те, кто в период голосования находится в море высказали свою гражданскую позицию досрочно, до 29 июня.

Участковые комиссии создали необходимые условия, чтобы все группы населения смогли оставить свой голос. Всего за прошедший период в регионе проголосовало 4,5 тыс. человек, в их числе оленеводы, работники золотодобывающих предприятий и метеостанций Колымы.