США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США все же выведут военнослужащих с территории Германии. Как сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, президент Трамп утвердил соответствующий план.

США намерены вывести 9,5 тысяч своих военных. По словам Хоффмана, такие меры усилят сдерживание России, и улучшат «стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе».

Дональд Трамп ранее грозился сократить число американских военнослужащих в Германии из-за просрочки платежей Берлина в НАТО. На заявление Трампа отреагировала Польша и предложила разместить на своей территории войска США, обеспечив все расходы. Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать американскую базу Fort Trump («Форт Трамп»).