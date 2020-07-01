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 Власти детально обсудят возникшие во время голосования по Конституции спорные ситуации

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Милонов указал на западный след в провокациях на голосовании по поправкам к Конституции

Милонов указал на западный след в провокациях на голосовании по поправкам к Конституции

 Турецкий глава ВМС договаривается с ПНС о строительстве военной базы в Ливии

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1:03   1 Июля 2020
Россия

Сенатор предлагает разрешить привлекать юристов на этапе составления протоколов

Сенатор предлагает разрешить привлекать юристов на этапе составления протоколов

Россияне должны иметь право приглашать юристов еще на стадии составления протокола об административном правонарушении, а не только в ходе суда. Такие изменения в процессуальный Кодекс РФ предложила внести первый заместитель главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Сенатор убеждена, что эта мера позволит избежать нарушений при составлении протоколов.

«Протокол также отражает и потенциально возможные должностные нарушения составляющего его лица. А профессиональный юрист может предотвратить их совершение», —цитирует Рукавишникову «Парламентская газета».

Наиболее актуально изменение будет в случаях ДТП: участники происшествия смогут сразу обратиться к юристам, которые будут сопровождать дело.

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Автор: Елена Ляхова
#россия #дтп #общество #совет федерации #процессуальный кодекс

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