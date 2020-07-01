Сенатор предлагает разрешить привлекать юристов на этапе составления протоколов

Россияне должны иметь право приглашать юристов еще на стадии составления протокола об административном правонарушении, а не только в ходе суда. Такие изменения в процессуальный Кодекс РФ предложила внести первый заместитель главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Сенатор убеждена, что эта мера позволит избежать нарушений при составлении протоколов.

«Протокол также отражает и потенциально возможные должностные нарушения составляющего его лица. А профессиональный юрист может предотвратить их совершение», —цитирует Рукавишникову «Парламентская газета».

Наиболее актуально изменение будет в случаях ДТП: участники происшествия смогут сразу обратиться к юристам, которые будут сопровождать дело.