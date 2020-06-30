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23:42   30 Июня 2020
Общество

Попытки проголосовать по поправкам дважды лишены всякого смысла — Собянин

Попытки проголосовать по поправкам дважды лишены всякого смысла — Собянин

Почти 100 тысяч человек, которые собирались проголосовать по поправкам к Конституции РФ, были не допущены до процесса из-за неточности указанных данных. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

Градоначальник рассказал, что из-за неточности данных, несостыковок или подозрительных номеров телефонов пришлось аннулировать множество заявок на участие в дистанционном голосовании. И таких было около 98 тысяч.

Электронное голосование, которое было в своем роде экспериментальным, призвано к активизации гражданской позиции. При этом все намерения проголосовать онлайн и оффлайн полностью лишены смысла, поскольку списки проголосовавших тщательно сверяются.

"Списки тех, кто проголосовали в электронном виде, чтобы не дублировались на бумажном носителе, еще раз сверим", — сказал мэр.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ началось 25 июня. Основный день голосования состоится уже завтра,1 июля. В то же время россияне могли проголосовать по поправкам в Основной закон с 25 июня по 1 июля. Такие меры бил приняты для противодействия распространения коронавируса среди российского населения и обеспечения безопасности их здоровья.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #собянин #поправки #конституция #Голосование2020

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