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23:27   30 Июня 2020
Общество

Малькевич обвинил СМИ-иноагентов в DDoS-атаках на ресурсы ОП РФ

Малькевич обвинил СМИ-иноагентов в DDoS-атаках на ресурсы ОП РФ

Российские и украинские недоброжелатели продолжают системные нападки на РФ сразу по всем фронтам. Таким мнением поделился президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в беседе с ФАН.

Ранее сообщалось о нескольких DDoS-атаках на сайты Общественной палаты и проекта "фейкам.нет", в результаты чего ресурсы временно приостановили свою работу. Малькевич утверждает, что атаки могли стать своеобразным возмездием со стороны тех, кому члены ОП РФ "помешали посеять хаос в процессе голосования".

По словам президента ФЗНЦ, атаки были совершены на сайты, которые системно развенчивали как дезинформацию в социальных сетях, так и фейки, распространяемые некоторым СМИ-иностранными агентами. Его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

"Но я хочу обратить внимание, что и в социальных сетях всякую ахинею публиковали в основном три основные канала — штабы Навального в регионах, так называемое движение "Голос" и "Открытая Россия", — отметил Малькевич.

Он подчеркнул, что, несмотря на попытки провокаторов, атаки системно разбираются вместе с неравнодушными гражданами.

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Автор: Илья Романович
#поправки #конституция рф #малькевич #Голосование2020

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