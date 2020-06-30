Малькевич обвинил СМИ-иноагентов в DDoS-атаках на ресурсы ОП РФ

Российские и украинские недоброжелатели продолжают системные нападки на РФ сразу по всем фронтам. Таким мнением поделился президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в беседе с ФАН.

Ранее сообщалось о нескольких DDoS-атаках на сайты Общественной палаты и проекта "фейкам.нет", в результаты чего ресурсы временно приостановили свою работу. Малькевич утверждает, что атаки могли стать своеобразным возмездием со стороны тех, кому члены ОП РФ "помешали посеять хаос в процессе голосования".

По словам президента ФЗНЦ, атаки были совершены на сайты, которые системно развенчивали как дезинформацию в социальных сетях, так и фейки, распространяемые некоторым СМИ-иностранными агентами. Его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

"Но я хочу обратить внимание, что и в социальных сетях всякую ахинею публиковали в основном три основные канала — штабы Навального в регионах, так называемое движение "Голос" и "Открытая Россия", — отметил Малькевич.

Он подчеркнул, что, несмотря на попытки провокаторов, атаки системно разбираются вместе с неравнодушными гражданами.