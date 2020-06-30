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23:00   30 Июня 2020
Россия

Основной день голосования по поправкам: открылись участки на Камчатке

Основной день голосования по поправкам: открылись участки на Камчатке

Стартовал всероссийский день голосования, который по указу президента РФ Владимира Путина был объявлен выходным. Избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке.

1 июля - основная дата голосования по поправкам в Конституцию РФ. Однако отдать голос можно было с 25 июня. Это сделано для того, чтобы не создавать толп на участках и тем самым свести к минимум риски заражения коронавирусом. Проголосовать могут и граждане страны, проживающие в других государствах.

Подсчет голосов, отданных с 25 июня по последний день, начнется после 20:00 по местному времени 1 июля.

По данным ЦИК на 30 июня, с начала голосования по поправкам к Конституции РФ свое мнение выразили более 49 млн человек.

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Автор: Юлия Яковлева

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