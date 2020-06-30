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22:41   30 Июня 2020
Общество

Следователи выясняют обстоятельства травмирования Френкеля на избирательном участке

Следователи выясняют обстоятельства травмирования Френкеля на избирательном участке

Следственные органы Следственного комитета РФ по Петербургу проводят доследственную проверку по факту нанесения травмы скандально известному журналисту Давиду Френкелю. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Либеральные издания ранее растиражировали информацию о том, что журналисту "Медиазоны" Давиду Френкелю сломали руку на участке для голосования по поправкам к Конституции РФ. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге, когда сотрудники правоохранительных органов попытались вывести молодого человека с одного из участков. Френкель вел себя вызывающе: отказывался проходить регистрацию, повышал голос и снимал процесс на телефон. Следственные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Френкель уже не в первый раз утверждает, что якобы получил увечья. Так, в 2016 году он обнаружил у себя "кровоподтеки" после "общения с санитарами". Однако никаких доказательств того, что скандально известному журналисту наносились телесные повреждения, предоставлено не было.

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Автор: Ирина Большунова
#провокация #поправки #конституция #френкель #Голосование2020

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