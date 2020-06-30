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21:52   30 Июня 2020
Общество

Жалобы на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ в Москве отсутствуют

Жалобы на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ в Москве отсутствуют

Электронное голосование по поправкам к Конституции РФ в Москве завершилось без жалоб. Об этом сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

Колл-центр в Москве получил 30 тыс. звонков, но все они были консультационного характера, рассказал Массух на заседании ЦИК. Он отметил, что все звонки разбирались в индивидуальном порядке, передает Федеральное агентство новостей.

"Не было также случаев, чтобы люди не смогли проголосовать из-за технических сбоев", — подчеркнул Илья Массух.

Он добавил, что онлайн-голосование прошло успешно, а его тайность была обеспечена зашифровкой. Дистанционное голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня и завершилось 30 июня.

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Автор: Ирина Большунова
#поправки #конституция #Голосование2020

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