Клинцевич: провокация Френкеля закономерно была пресечена полицией

Провокация журналиста оппозиционного издания "Медиазона" Давида Френкеля была оперативно и правомерно пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Френкель утверждал, что полиция применила излишнюю физическую силу во время попытки вывести журналиста с одного из участков голосования по поправкам к Конституции в Санкт-Петербурге. Сотрудник "Медиазоны" провокационно вел себя по приходу в УИК: отказывался проходить регистрацию, повышал голос и снимал процесс на телефон.

Комиссия была вынуждена вызвать сотрудников полиции, которые попытались вывести Френкеля с участка голосования. Однако журналист заявил, что ему причинили физический урон и сломали руку. В МВД информацию о нападении отрицают.

Клинцевич в беседе с iReactor полицейские абсолютно правильно отреагировали на провокацию Френкеля. Игнорирование подобных действий было бы ошибочным, добавил член Совета Федерации.

Давид Френкель уже не в первый раз становится участником подобных скандалов. В 2016 году, по его словам, полицейские также причинили вред его здоровью после участия в несанкционированном марше ЛГБТ. Однако в ГУ МВД слова Френкеля не подтвердили.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. С 25 июня у россиян имеется возможность проголосовать досрочно.