Депутат ГД РФ Виталий Милонов считает, что врагам Москвы, которые сегодня спонсируют оппозиционные силы, не нравится, что большинство граждан РФ готовы проголосовать за поправки к Конституции РФ.

Некоторые представители так называемой "оппозиции" ранее сообщали о якобы нескольких десятках нарушений в ходе голосования. Эту тему активно начали освещать либеральные издания. Однако в ходе расследования удалось выяснить, что большинство таких сообщений не соответствуют действительности. Более того, есть "заинтересованные" лица, которые намеренно пытаются скомпрометировать волю народа. Действия таких провокаторов грубо нарушают закон и нарочно пытаются отдать свой голос несколько раз, восхваляя свои "достижения" на просторах интернета.

По словам Милонова, продвижение фейков касательно голосования выгодны в первую очередь тем, кто понимает реальное положение дел, передает Федеральное агентство новостей.