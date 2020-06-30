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Милонов указал на западный след в провокациях на голосовании по поправкам к Конституции

Милонов указал на западный след в провокациях на голосовании по поправкам к Конституции

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21:49   30 Июня 2020
Политика

Милонов указал на западный след в провокациях на голосовании по поправкам к Конституции

Милонов указал на западный след в провокациях на голосовании по поправкам к Конституции

Депутат ГД РФ Виталий Милонов считает, что врагам Москвы, которые сегодня спонсируют оппозиционные силы, не нравится, что большинство граждан РФ готовы проголосовать за поправки к Конституции РФ.

Некоторые представители так называемой "оппозиции" ранее сообщали о якобы нескольких десятках нарушений в ходе голосования. Эту тему активно начали освещать либеральные издания. Однако в ходе расследования удалось выяснить, что большинство таких сообщений не соответствуют действительности. Более того, есть "заинтересованные" лица, которые намеренно пытаются скомпрометировать волю народа. Действия таких провокаторов грубо нарушают закон и нарочно пытаются отдать свой голос несколько раз, восхваляя свои "достижения" на просторах интернета.

По словам Милонова, продвижение фейков касательно голосования выгодны в первую очередь тем, кто понимает реальное положение дел, передает Федеральное агентство новостей.

"Установка от западных кураторов нашей оппозиции — во что бы то ни стало делегитимизировать голосование, даже с учетом того, что все видят истинную картину", — отметил парламентарий.

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Автор: Илья Романович
#поправки #милонов #конституция рф #Голосование2020

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