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Милонов указал на западный след в провокациях на голосовании по поправкам к Конституции

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21:48   30 Июня 2020
Происшествия

Хакеры атаковали сайт Общественной палаты РФ

Хакеры атаковали сайт Общественной палаты РФ

Злоумышленники организовали атаку на сайт Общественной палаты Российской Федерации. Об этом рассказал член ОП РФ Александр Малькевич.

Он также рассказал в беседе с ФАН, что кроме сайта ОП РФ атаке подвергся и сайт Фейкам.Net.

Глава Фонда защиты национальных ценностей также рассказал, что взломать пытались не только сайт Общественной палаты, но и общественного наблюдения. По его словам, атака проводилась мощная. Целью было сорвать информационное сопровождение общественного наблюдения. По факту же эту атаку можно приравнять к угрозам физического насилия над членами Общественной палаты.

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Автор: Василий Пименов
#взлом #атака #сайт #оп рф

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