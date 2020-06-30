Хакеры атаковали сайт Общественной палаты РФ

Злоумышленники организовали атаку на сайт Общественной палаты Российской Федерации. Об этом рассказал член ОП РФ Александр Малькевич.

Он также рассказал в беседе с ФАН, что кроме сайта ОП РФ атаке подвергся и сайт Фейкам.Net.

Глава Фонда защиты национальных ценностей также рассказал, что взломать пытались не только сайт Общественной палаты, но и общественного наблюдения. По его словам, атака проводилась мощная. Целью было сорвать информационное сопровождение общественного наблюдения. По факту же эту атаку можно приравнять к угрозам физического насилия над членами Общественной палаты.