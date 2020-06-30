Турецкий глава ВМС договаривается с ПНС о строительстве военной базы в Ливии

Командующий ВМС Турции Аднан Озбаль встретился с представителями силовых структур незаконного Правительства национального согласия (ПНС) в ливийском Триполи.

Истинной целью переговоров высокопоставленного турецкого военного с триполианскими боевиками, как отмечает Федеральное агентство новостей (ФАН), стала подготовка почвы под открытие военной базы Турции на территории североафриканского государства. Подчеркивается, что ранее об этом не раз говорил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Именно в рамках инициативы главы турецкого государства Анкара поддерживает преступный режим ПНС не только живой силой, но и военной техникой. Последнее же является прямым нарушением оружейного эмбарго ООН, замечает агентство. Кроме того, по условиям Схиратских соглашений, ПНС должно было сложить с себя полномочия более двух лет назад.