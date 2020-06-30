Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог Мухин оценил электронное голосование по поправкам к Конституции

Политолог Мухин оценил электронное голосование по поправкам к Конституции

 Мундепы Литейного округа нарушили спокойное проведение голосования в Петербурге

Мундепы Литейного округа нарушили спокойное проведение голосования в Петербурге
Турецкий глава ВМС договаривается с ПНС о строительстве военной базы в Ливии

Турецкий глава ВМС договаривается с ПНС о строительстве военной базы в Ливии

 Грузовое сообщение позволит ускорить развитие Крыма

Грузовое сообщение позволит ускорить развитие Крыма
Евросоюз назвал список стран, для которых не откроет границы в июле

Евросоюз назвал список стран, для которых не откроет границы в июле

 Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2
Политолог Мухин оценил электронное голосование по поправкам к Конституции

Политолог Мухин оценил электронное голосование по поправкам к Конституции

 Мундепы Литейного округа нарушили спокойное проведение голосования в Петербурге

Мундепы Литейного округа нарушили спокойное проведение голосования в Петербурге
Турецкий глава ВМС договаривается с ПНС о строительстве военной базы в Ливии

Турецкий глава ВМС договаривается с ПНС о строительстве военной базы в Ливии

 Грузовое сообщение позволит ускорить развитие Крыма

Грузовое сообщение позволит ускорить развитие Крыма
Евросоюз назвал список стран, для которых не откроет границы в июле

Евросоюз назвал список стран, для которых не откроет границы в июле

 Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2
20:58   30 Июня 2020
Политика

Турецкий глава ВМС договаривается с ПНС о строительстве военной базы в Ливии

Турецкий глава ВМС договаривается с ПНС о строительстве военной базы в Ливии

Командующий ВМС Турции Аднан Озбаль встретился с представителями силовых структур незаконного Правительства национального согласия (ПНС) в ливийском Триполи.

Истинной целью переговоров высокопоставленного турецкого военного с триполианскими боевиками, как отмечает Федеральное агентство новостей (ФАН), стала подготовка почвы под открытие военной базы Турции на территории североафриканского государства. Подчеркивается, что ранее об этом не раз говорил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Именно в рамках инициативы главы турецкого государства Анкара поддерживает преступный режим ПНС не только живой силой, но и военной техникой. Последнее же является прямым нарушением оружейного эмбарго ООН, замечает агентство. Кроме того, по условиям Схиратских соглашений, ПНС должно было сложить с себя полномочия более двух лет назад.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#турция #ливия #военная база

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...