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20:55   30 Июня 2020
Общество

Политолог Мухин оценил электронное голосование по поправкам к Конституции

Политолог Мухин оценил электронное голосование по поправкам к Конституции

Глава Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал показатели явки избирателей на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Оперштаб, следящий за голосованием в Москве, отметил, что доля проголосовавших онлайн составила 93,02%. Мухин заявил, что этот показатель говорит о явном успехе. Он отметил в разговоре с "ПолитЭкспертом", что возможность отдать свой голос онлайн позволила добиться "нормальной явки".

"Судя по отсутствию серьезных нарушений, зафиксированных на сегодняшний день, и по активности оппонентов голосования, у которых уже несколько раз фактически случилась истерика на эту тему, можно сказать, что проект состоялся", — заявил Мухин.

Эксперт также добавил, что для тех, кто принимал участие в голосовании на участках, были приняты все меры предосторожности, чтобы не допустить заражения. По данным ЦИК, на утро 30 июня по поправкам к Конституции в общей сложности (включая онлайн-голосование) проголосовали 49 649 010 граждан, явка достигла 45,7%.

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Автор: Кристина Мокроусова
#поправки #конституция #Голосование2020

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