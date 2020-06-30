Политолог Мухин оценил электронное голосование по поправкам к Конституции

Глава Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал показатели явки избирателей на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Оперштаб, следящий за голосованием в Москве, отметил, что доля проголосовавших онлайн составила 93,02%. Мухин заявил, что этот показатель говорит о явном успехе. Он отметил в разговоре с "ПолитЭкспертом", что возможность отдать свой голос онлайн позволила добиться "нормальной явки".

"Судя по отсутствию серьезных нарушений, зафиксированных на сегодняшний день, и по активности оппонентов голосования, у которых уже несколько раз фактически случилась истерика на эту тему, можно сказать, что проект состоялся", — заявил Мухин.

Эксперт также добавил, что для тех, кто принимал участие в голосовании на участках, были приняты все меры предосторожности, чтобы не допустить заражения. По данным ЦИК, на утро 30 июня по поправкам к Конституции в общей сложности (включая онлайн-голосование) проголосовали 49 649 010 граждан, явка достигла 45,7%.