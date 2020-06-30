Ветеран "Альфы" о ситуации с Френкелем: "активисты" специально провоцируют полицейских

Работающие на избирательных участках сотрудники правоохранительных органов не стали бы применять силу, если бы их не провоцировали специально, заявил ветеран спецподразделения "Альфа" Сергей Гончаров.

Так он прокомментировал публикации либеральных СМИ о том, что журналисту "Медиазоны" Давиду Френкелю правоохранители якобы сломали руку прямо на участке для голосования по поправкам в Конституцию. Как сообщил журналист, инцидент произошел на участке № 2219 в Санкт-Петербурге, а руку ему повредили, когда удаляли с места голосования. При этом о предшествовавших этому событиях он не рассказал, лишь написав в Twitter, что у него перелом.

Как отметили правоохранители, их вызвали на участок, так как представитель СМИ вел себя некорректно. Когда они подошли к журналисту, чтобы удалить его с участка, тот упал перед ними и начал истошно кричать, что ему сломали руку, стараясь привлечь внимание общественности.

Глава Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Сергей Гончаров, комментируя инцидент для "Народных новостей", подчеркнул, что в сотрудники полиции — адекватные люди, а "активисты" и представители либеральных СМИ намеренно их провоцируют на применение силы.

Гончаров добавил, что провокации "оппозиции" в преддверии основного дня голосования делаются специально. "Это их очередная провокация и пиар-компания, и не более", — уверен бывший спецназовец. По его словам, если бы журналист Френкель вел себя нормально, то к нему бы никто даже не подошел, и никто бы его не задерживал.

Френкель ранее утверждал, что в 2016 году после "общения с санитарами" у него были "кровоподтеки". При этом никаких свидетельств этому нет. Тогда в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что журналиста никто не задерживал, он был доставлен в отдел полиции для подачи заявления.