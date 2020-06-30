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20:27   30 Июня 2020
Общество

Мундепы Литейного округа нарушили спокойное проведение голосования в Петербурге

Мундепы Литейного округа нарушили спокойное проведение голосования в Петербурге

Шестой день голосования по поправкам к Конституции РФ в Петербурге проходил спокойно до появления муниципальных депутатов Литейного округа на избирательном участке № 2191 на набережной реки Фонтанки, 22.

Как сообщается в материале издания "Невские новости", несколько мундепов из Литейного округа появились в месте голосования. Они ходили с телефонами, снимая все на камеры. Звучали обвинения сотрудников во всевозможных "правонарушениях".

Депутаты оправдываются тем, что "выборы — это публичное мероприятие". Пользуясь этим, они отказываются покидать помещение и мешают работе.

Голосование по поправкам к Конституции России проводится с 25 июня по 1 июля. В нем могут принять участие все желающие в возрасте от 18 лет. Избирательные участки работают с 8 утра в 12-часовом режиме.

Телеканал "360" также сообщал, что свыше трех миллионов человек проголосовали по поправкам в Московской области.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #конституция #Голосование2020

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