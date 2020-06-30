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20:15   30 Июня 2020
Общество

Онлайн-голосование по поправкам завершилось в Москве и Нижегородской области

Онлайн-голосование по поправкам завершилось в Москве и Нижегородской области

Оперативный штаб по наблюдению за голосованием сообщил о завершении дистанционного электронного голосования для москвичей и нижегородцев по нововведениям в Основной закон страны.

Согласно данным штаба, явка на голосование составила 93,01% от всех заявлений избирателей из Москвы и Нижегородской области в период с 25 июня по 30 июня текущего года. Люди могли выбирать, каким способом им принять участие в мероприятии.

Те, кто не смог проголосовать с помощью ДЭГ, могут прийти на избирательные участки и высказать свое мнение с 08:00 до 20:00 1 июля. Там им выдадут не только бюллетень, но и одноразовые средства индивидуальной защиты, предусмотренные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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Автор: Яна Либерман
#поправки #Голосование2020

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