Онлайн-голосование по поправкам завершилось в Москве и Нижегородской области

Оперативный штаб по наблюдению за голосованием сообщил о завершении дистанционного электронного голосования для москвичей и нижегородцев по нововведениям в Основной закон страны.

Согласно данным штаба, явка на голосование составила 93,01% от всех заявлений избирателей из Москвы и Нижегородской области в период с 25 июня по 30 июня текущего года. Люди могли выбирать, каким способом им принять участие в мероприятии.

Те, кто не смог проголосовать с помощью ДЭГ, могут прийти на избирательные участки и высказать свое мнение с 08:00 до 20:00 1 июля. Там им выдадут не только бюллетень, но и одноразовые средства индивидуальной защиты, предусмотренные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.