Журналисты из Каталонии заглянули на московский УИК

Голосованием по поправкам в российский Основной закон интересуются даже за рубежом. Так, на 182 участок в столице прибыли журналисты из Каталонии, передает корреспондент «Политики сегодня».

На избирательном пункте раздельные вход и выход, выдается санитарный набор, измеряется температура. После непродолжительного диалога с говорящей урной — «Здравствуйте! Вы проголосовали» — можно получить лотерею.

Члены избирательной комиссии каждые два часа меняют амуницию, развлекаются и готовятся к приезду проверки.

Настроение корреспонденту ПС, как и всем вокруг, подняла одна женщина-секретарь. Она вышла с маской не только на лице, но и на голове — как будто чепчик. Такое необычное применение СИЗ всех веселит, но, видимо, только не ее.

«Я вас прибью сейчас обеих!», — сказала женщина в сторону своих коллег.

На фоне снимают поданные Испании (каталонцы-журналисты, то есть). Интервью они, правда, ни у кого не взяли, но зато сказали:

«Ola! Ola!»

И были таковы.

Тем временем на участок пришла проверка — иностранные эксперты из Армении и Казахстана. Спросили про ручки и внимательно смотрят. Общий вердикт оказался положительным.

1 июля в России — не просто выходной, а официальный день голосования по внесению изменений в Конституцию. Предварительно можно было голосовать с 25 июня. Жителям Москвы и Нижегородской области повезло поучаствовать в новом формате волеизъявления — электронном.