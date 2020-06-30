Штаб подтвердил единичные случаи нарушений на голосовании по поправкам в Москве

Общественный штаб зафиксировал только единичные случаи нарушений на голосовании по поправкам к Конституции в Москве. Специалисты продолжают обрабатывать сообщения.

Было получено 426 обращений о нарушениях в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ в столице, среди которых только восемь получили подтверждения, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя общественного штаба по контролю за голосованием в Москве Александра Асафова.

Общественный штаб продолжает контролировать ситуацию шестой день, проверяется видеонаблюдение, работает колл-центр. Сотрудники штаба установили несколько резонансных нарушений, например, попытку двойного голосования, сообщил Асафов.

Всего на утро 30 июня проголосовали по поправкам к Конституции почти 49,65 миллиона россиян. Явка составила 45,7%, сообщил ЦИК.