Грузовое сообщение позволит ускорить развитие Крыма

Первый грузовой поезд прибыл в Крым с материковой части России. Сообщение между регионами позволит обеспечить полуостров всем необходимым и ускорить его развитие за счет недорогих ресурсов и новых возможностей для торговли.

Грузоперевозки между Крымом и Россией длительное время оставались затратными в связи с необходимостью использовать паромы и авиацию. Теперь сообщение доступно по Крымскому мосту — первый грузовой состав прибыл на полуостров 30 июня. Он доставил в регион бензин, зерно, стройматериалы и удобрения. Обратно состав отправился с грузом известняка и соды для российских предприятий.

Железная дорога крайне значима для региона и его способности получать все необходимое, рассказал депутат республиканского Госсовета Игорь Буданов, его слова передает телеканал "360". В новых условиях полуостров получит стимул для ускоренного развития. Теперь Крым может полноценно интегрироваться в российскую производственную и рыночную системы за счет самого рентабельного и надежного вида транспорта.