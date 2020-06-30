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19:59   30 Июня 2020
Экономика

Грузовое сообщение позволит ускорить развитие Крыма

Грузовое сообщение позволит ускорить развитие Крыма

Первый грузовой поезд прибыл в Крым с материковой части России. Сообщение между регионами позволит обеспечить полуостров всем необходимым и ускорить его развитие за счет недорогих ресурсов и новых возможностей для торговли.

Грузоперевозки между Крымом и Россией длительное время оставались затратными в связи с необходимостью использовать паромы и авиацию. Теперь сообщение доступно по Крымскому мосту — первый грузовой состав прибыл на полуостров 30 июня. Он доставил в регион бензин, зерно, стройматериалы и удобрения. Обратно состав отправился с грузом известняка и соды для российских предприятий.

Железная дорога крайне значима для региона и его способности получать все необходимое, рассказал депутат республиканского Госсовета Игорь Буданов, его слова передает телеканал "360". В новых условиях полуостров получит стимул для ускоренного развития. Теперь Крым может полноценно интегрироваться в российскую производственную и рыночную системы за счет самого рентабельного и надежного вида транспорта.

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Автор: Василий Пименов
#россия #крым #транспорт #крымский мост

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