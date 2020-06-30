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 Мундепы Литейного округа нарушили спокойное проведение голосования в Петербурге

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Турецкий глава ВМС договаривается с ПНС о строительстве военной базы в Ливии

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19:53   30 Июня 2020
Политика

ФАН объяснил, как "Карта нарушений" помогает "Голосу" агитировать против поправок

ФАН объяснил, как "Карта нарушений" помогает "Голосу" агитировать против поправок

Журналисты Федерального агентства новостей во время эксперимента доказали наличия махинаций движения "Голос", которое стремится к формированию отрицательного мнения граждан относительно голосования по поправкам к Конституции РФ.

Сотрудник ФАН при помощи сервиса "Карта нарушений на выборах" в интернете пожаловался на агитацию против нововведений в основной закон России со стороны лидера фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Бориса Вишневского, который ранее в видеоролике рассказывал о негативном эффекте в случае внесения поправок.

Сервис жалобу принял, но после проверки публикация на заявления депутата на "Карте нарушений" так и не появилась. На почту журналиста агентства пришло письмо от "Голоса". Модераторы сообщили, что жалобу решено отклонить, однако внятного объяснения причины не последовало.

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Автор: Илья Романович
#голос #вишневский #карта нарушений

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