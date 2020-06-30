ФАН объяснил, как "Карта нарушений" помогает "Голосу" агитировать против поправок

Журналисты Федерального агентства новостей во время эксперимента доказали наличия махинаций движения "Голос", которое стремится к формированию отрицательного мнения граждан относительно голосования по поправкам к Конституции РФ.

Сотрудник ФАН при помощи сервиса "Карта нарушений на выборах" в интернете пожаловался на агитацию против нововведений в основной закон России со стороны лидера фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Бориса Вишневского, который ранее в видеоролике рассказывал о негативном эффекте в случае внесения поправок.

Сервис жалобу принял, но после проверки публикация на заявления депутата на "Карте нарушений" так и не появилась. На почту журналиста агентства пришло письмо от "Голоса". Модераторы сообщили, что жалобу решено отклонить, однако внятного объяснения причины не последовало.