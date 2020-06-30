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19:53   30 Июня 2020
Общество

ЦИК аннулировал более 600 бюллетеней при надомном голосовании в Москве

ЦИК аннулировал более 600 бюллетеней при надомном голосовании в Москве

Более 600 бюллетеней были аннулированы после выявленных нарушений при надомном голосовании по поправкам к Конституции в Москве, заявил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Илья Массух.

Речь идет о двух участках: №2771 и №2773. Там, по словам главы ОП, зафиксировано расхождение в более чем 10 раз. В связи с этим бюллетени признали недействительными.

"Записано на надомное голосование 30 человек, а там приносят список из 300 и такую же пачку с бюллетенями", — заявил Массух.

Он также отметил, что члены Общественного штаба по контролю и наблюдению обратились в Мосгоризбирком.

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Автор: Кристина Мокроусова
#цик #бюллетени #аннулирование #Голосование2020

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