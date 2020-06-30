Когогин: система голосования по поправкам обеспечивает полную легитимность процедуры

Система общероссийского голосования по поправкам к Конституции очень продумана и обеспечивает полную легитимность электоральной процедуры, заявил гендиректор ПАО "КамАЗ" и сопредседатель Центрального штаба ОНФ Сергей Когогин.

Накануне основного дня плебисцита он сам проверил, как в ходе досрочного голосования соблюдается законодательство. По словам Когогина, который уже проголосовал по поправкам, злоупотребления при действующем формате полностью исключены.

"Это контролируется наблюдателями, которых очень много", — подчеркнул представитель ОНФ.

Также он обратил внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Когонин подчеркнул, что члены избирательной комиссии не позволили ему нарушить правила.

"Члены участковой избирательной комиссии не позволили мне отклониться от четкого, прописанного санитарными нормами маршрута, регламента, выполняли все быстро, корректно", — рассказал Когогин.

Кроме того, он отметил, что значительная часть граждан воспользовалась правом проголосовать по поправкам в Конституцию досрочно, и выразил уверенность, что голосование 1 июля пройдет в полном соответствии с нормами закона.

Общероссийское голосование по вопросам внесения изменений в Конституцию РФ состоится 1 июля. Однако его досрочный этап стартовал 25 июня.