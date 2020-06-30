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19:16   30 Июня 2020
Общество

Шойгу назвал Путину сроки окончания испытаний вакцин против COVID-19

Шойгу назвал Путину сроки окончания испытаний вакцин против COVID-19

Министр обороны Сергей Шойгу во время совещания с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что в конце июля текущего года закончится проверка препарата против пневмонии коронавирусной инфекции.

Информация о том, что министерство обороны совместно с Институтом им. Гамалеи закончат исследование эффективности вакцины в июле, появилась 30 июня. Уже проводятся клинические испытания на базе Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко.

Сейчас там находится 50 добровольцев, выбранных среди военнослужащих Российской Федерации. Среди них также находятся пять женщин. Прежде чем допустить их к участию в исследовании, людей тщательно обследовали на предмет возможных болезней.

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Автор: Илья Романович
#путин #шойгу #вакцина #коронавирус

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