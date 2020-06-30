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19:10   30 Июня 2020
Общество

Владимир Путин высоко оценил систему здравоохранения России

Владимир Путин высоко оценил систему здравоохранения России

Президент России Владимир Путин в ходе посещения открытых Минобороны РФ медицинских центров дал оценку системе здравоохранения.

Механизм оперативного реагирования на распространение коронавирусной инфекции, выраженный в оказании помощи пациентам, был "детально отработан" отечественными специалистами, заявил Путин 30 июня. Уровень российской системы здравоохранения всегда должен оставаться высоким, подчеркнул президент страны.

С 25 июня по 1 июля в России проходит голосование по поправкам к Конституции РФ. Согласно данным ЦИК, явка на утро 30 июня достигла 45,7%.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #медицина #здравоохранение

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