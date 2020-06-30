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19:05   30 Июня 2020
Общество

Гришина назвала голосование по поправкам к Конституции РФ народным проектом

Гришина назвала голосование по поправкам к Конституции РФ народным проектом

Россияне проявили большой интерес к предложенным поправкам к Конституции России. Об этом заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина на брифинге в Общественной палате РФ.

Она считает, что гражданам понятен такой формат голосования. Это отражается в количестве проголосовавших на избирательных участках и при помощи онлайн-голосования. Гришина напомнила, что на утро 30 июня по поправкам проголосовали 49 млн человек или 45,7% граждан, имеющих право голоса. Об этом пишет ИА REGNUM.

Проявленная активность граждан указывает на то, что голосование стало общенародным проектом, считает Гришина. Это видно по количеству вопросов к ЦИК, письменных обращений в информационный справочный центр.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проводится с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки работают по 12 часов с 8 утра. Проголосовать имеют право граждане в возрасте от 18 лет.

К голосованию по поправкам призвал президент России Владимир Путин. Его слова приведены в материале телеканала "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #голосование #конституция

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