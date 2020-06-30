Финский политолог рассказал про фейки западных СМИ о голосовании по поправкам

Зарубежные СМИ активно занимаются фабрикованием фейков, которые касаются общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Финский политолог Йохан Бекман, который был приглашен в Россию в качестве международного наблюдателя, сообщил Regnum, что стал свидетелем, по его словам, "очень странной пропагандистской компании", которая направлена против общероссийского голосования.

По словам журналиста, все западные СМИ занимаются дезинформацией и не описывают реальное положение вещей. Он подчеркнул, что европейские СМИ не пытаются рассказать, насколько много необходимых поправок хотят закрепить в Конституции, а также о том, какая это глобальная реформа, влияющая на политику России. Бекман подчеркнул, что западные журналисты, даже находясь в России, хотят вмешиваться в процесс голосования на участках.

Добавим, член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич представил свой новый видеопроект "ФейкКонтроль".

По словам Малькевича, фейковые сообщения регулярно появляются на ресурсах СМИ-иностранных агентов в связи с голосованием по поправкам. Также он отметил, что делается это для того, чтобы сформировать негативное общественное мнение.