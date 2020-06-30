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Когогин: система голосования по поправкам обеспечивает полную легитимность процедуры

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 Цунаева оценила обращение Путина к россиянам в преддверии главного дня голосования

Цунаева оценила обращение Путина к россиянам в преддверии главного дня голосования
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18:45   30 Июня 2020
Общество

ОП РФ выявила свыше 6 тысяч фейков о голосовании по поправкам

ОП РФ выявила свыше 6 тысяч фейков о голосовании по поправкам

Выявлено порядка 6 тысяч фейковых сообщений о голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом заявил эксперт Александр Малькевич.

Глава экспертно-консультативной группы Общественной палаты РФ по контролю за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) Александр Малькевич рассказал о ситуации с проведением плебисцита в России. Эксперт сообщил, что за месяц выявлено порядка 6 тысяч фейковых сообщений.

Специалисты продолжают фиксировать данные о возможных нарушениях в ходе проведения голосования по поправкам к Основному закону страны. Эксперты заявили, что свыше половины от общего количества вбросов выявлено в столице, сообщает ТАСС.

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Автор: Руслан Неглинный
#поправки #конституция #малькевич #Голосование2020

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