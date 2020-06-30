Москалькова заявила о важности соблюдения закона при проведении акций после голосования

Возможные акции, как сторонников, так и противников поправок к Конституции, должны быть организованы с соблюдением закона, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в рамках совещания российских омбудсменов.

Один из омбудсменов отметил, что после голосования по поправкам к Конституции могут быть организованы акции, как его сторонников, так и противников. По мнению Москальковой, важно, чтобы с обеих сторон было строгое соблюдение закона.

"И со стороны власти, правоохранительных органов, и со стороны людей, которые участвуют", — заявила Москалькова.

По ее словам, крайне важно, чтобы люди имели возможность высказывать свою точку зрения. Однако этот процесс должен проходить строго в рамках закона.