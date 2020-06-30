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 Цунаева оценила обращение Путина к россиянам в преддверии главного дня голосования

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18:36   30 Июня 2020
Политика

Цунаева оценила обращение Путина к россиянам в преддверии главного дня голосования

Цунаева оценила обращение Путина к россиянам в преддверии главного дня голосования

Выступление российского лидера Владимира Путина во время открытия Ржевского мемориала Советскому солдату является символичным, поскольку 1 июля решится вопрос с поправками к Конституции РФ. Об этом сообщила глава Поискового движения РФ Елена Цунаева.

По словам общественницы, те слова, которые Владимир Владимирович произнес во время открытия памятника, найдут отклик в сердце каждого россиянина. Сегодня государство не просто принимает участие в голосовании, но и выбирает свое будущее.

Цунаева обратила внимание на то, что россияне активно принимают участие в избирательном процессе. Свидетельством этому являются 500 тысяч человек, которые захотели стать наблюдателями во время голосования по поправкам к Конституции России.

Телеканал "360" также сообщал, что явка на голосовании по поправкам к Конституции в Рузском округе превысила 50%.

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Автор: Ирина Большунова
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