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18:24   30 Июня 2020
Общество

Путин высоко оценил безопасность участников парадов Победы в РФ

Путин высоко оценил безопасность участников парадов Победы в РФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что безопасность участников парадов Победы, которые 24 июня прошли по всей России, была надежно обеспечена. 

Также глава государства во время видеоконференции, посвященной открытию медицинских центров, построенных в ряде регионов страны Министерством обороны РФ, отметил, что в торжественных мероприятиях участвовали 58 тысяч человек. Этот праздник, добавил президент РФ, ждала вся страна.

Парады в честь 75-летия Великой Победы прошли на минувшей неделе в Москве, Санкт-Петербурге, Владикавказе, Севастополе, Калининграде и еще 23 городах Российской Федерации, сообщил лидер страны.

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Автор: Яна Либерман
#путин #безопасность #парад победы

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