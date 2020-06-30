Милонов: "Шугалей" попал в рекомендованное почти всех онлайн-кинотеатров

Выход фильма "Шугалей -2" даст толчок к положительному развитию ситуации и освобождению российских граждан, удерживаемых в неофициальной тюрьме "Митига" в Ливии, считает депутат Виталий Милонов.

Первая часть фильма "Шугалей" имела несомненный успех, отметил Милонов в беседе с журналистами издания "Слово и Дело". Картина привлекла внимание не только политиков, но и простых обывателей, звезд шоу-бизнеса. Происходящее в Ливии обсуждают, а действия так называемого Правительства национального согласия подверглись критике общественности.

В Сети появился постер второй части фильма с пометкой "Скоро премьера". Вполне возможно, выход картины "Шугалей-2" приблизит освобождение российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

"Серьезная документальная картина, которая показывает, что на самом деле происходит на оккупированной территории и как работает созданный Западом бандитский механизм, какой происходит беспредел по отношению к обычным людям", – охарактеризовал фильм "Шугалей" депутат Государственной думы Евгений Федоров.

С ним согласился депутат Государственной думы Виталий Милонов, отметив, что фильм вызвал большой интерес у зрителя, попав в списки рекомендованных почти всех онлайн-кинотеатров. Западные площадки блокировали показ картины, однако зрители, в том числе и на Западе, не оставили российский фильм без внимания.

"Примечательно, что кроме достоверных сведений кино обладает высоким качеством как художественный фильм. То, что выйдет второй, было ожидаемо. Если бы первый провалился, то и второй не вышел бы", – поделился мнением Милонов.

Депутат напомнил, над вопросом освобождения российских граждан работает МИД РФ. Для ведомства возвращение Шугалея и Суэйфана на родину является приоритетной задачей.

Российские социологи из Фонда защиты национальных ценностей были похищены в Триполи в мае прошлого года. Их удерживают в неофициальной тюрьме "Митига", подвергая пыткам и психологическому насилию.