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17:43   30 Июня 2020
Политика

Собянин назвал электронное голосование по поправкам безопасным и удобным

Собянин назвал электронное голосование по поправкам безопасным и удобным

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию России.

В беседе с журналистами столичный градоначальник отметил удобство и безопасность данного способа. Многие горожане, добавил он, воспользовались именно онлайн-голосованием.

Кроме того, мэр поблагодарил Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в городе, с первого дня следящий за ситуацией в Москве. Также Собянин заметил, что впервые процесс голосования в РФ проходит в течение семи дней. Ответственные за процесс проделывают огромную работу в течение семи суток, подчеркнул он.

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Автор: Кристина Мокроусова
#собянин #конституция2020 #онлайн-голосование

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