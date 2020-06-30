Собянин назвал электронное голосование по поправкам безопасным и удобным

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию России.

В беседе с журналистами столичный градоначальник отметил удобство и безопасность данного способа. Многие горожане, добавил он, воспользовались именно онлайн-голосованием.

Кроме того, мэр поблагодарил Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в городе, с первого дня следящий за ситуацией в Москве. Также Собянин заметил, что впервые процесс голосования в РФ проходит в течение семи дней. Ответственные за процесс проделывают огромную работу в течение семи суток, подчеркнул он.