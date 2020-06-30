Продуманность системы безопасности во время голосования в России оценили в ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович сообщила, что в ВОЗ положительно оценили систему безопасности во время проведения голосования по поправкам в Конституцию России.

Также Вуйнович отметила во время интервью телеканалу "Россия-24", что в стране наблюдается хорошая динамика по снижению количества пациентов с выявленными случаями пандемии коронавирусной инфекции. Во время плебисцита всем избирателям измеряют температуру, а также выдают маски, перчатки и одноразовые ручки.

"Россия идет хорошим путем", — подчеркнула она.

Однако представитель организации сообщила, что надо оставаться очень внимательными к соблюдению рекомендаций. Сейчас некоторые регионы постепенно вводят послабления в режим самоизоляции.