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17:29   30 Июня 2020
Общество

Продуманность системы безопасности во время голосования в России оценили в ВОЗ

Продуманность системы безопасности во время голосования в России оценили в ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович сообщила, что в ВОЗ положительно оценили систему безопасности во время проведения голосования по поправкам в Конституцию России.

Также Вуйнович отметила во время интервью телеканалу "Россия-24", что в стране наблюдается хорошая динамика по снижению количества пациентов с выявленными случаями пандемии коронавирусной инфекции. Во время плебисцита всем избирателям измеряют температуру, а также выдают маски, перчатки и одноразовые ручки.

"Россия идет хорошим путем", — подчеркнула она.

Однако представитель организации сообщила, что надо оставаться очень внимательными к соблюдению рекомендаций. Сейчас некоторые регионы постепенно вводят послабления в режим самоизоляции.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #воз #коронавирус #Голосование2020

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