Аккредитация и портфолио врачей. Какие перемены ждут систему здравоохранения

В России, как и во всем мире, на фоне пандемии коронавирусной инфекции остро встал вопрос недостатка специалистов в области здравоохранения. «Политика сегодня» пообщалась на эту тему с проректором по административной работе Государственного педиатрического медицинского университета Иваном Ляховым.

Профессор отметил, что над решением проблемы нехватки врачей работают на государственном уровне. Стоит только вспомнить нацпрограмму «Здравоохранение», где представлен план по ликвидации этого дефицита, или указы президента Владимира Путина.

«Предполагается 75 процентов мест для поступления будущих врачей педиатров предоставить для целевого приема из различных территорий страны с последующим их трудоустройством в территории, которые направили абитуриентов для поступления в вуз», — указал проректор Ляхов.

Так, поступившие в медвуз по целевому направлению абитуриенты после его окончания отправятся на территории, которые это целевое направление и обеспечили. Финансовая помощь, например, на стипендию или оплату общежития, «целевики» получат из бюджета этого региона.

«В связи с этим, количество бюджетных мест для общего конкурса будет снижено», — рассказал Ляхов, добавив, что стоимость обучения для «платников» пока повышать не будут.

Еще одна проблема врачей — маленькие зарплаты, особенно в регионах. Этот вопрос обсуждают в Минздраве, а пересмотр госбюджета на систему охраны здоровья идет на постоянной основе.

«На перспективу, после окончания пандемии государство планирует увеличить бюджетные ассигнования с 3,6 процента от ВВП до 5,2 ВВП к 2024 году», — говорит доктор медицинских наук.

К тому же, в будущем медики получат аккредитацию, а их портфолио будет под защитой. Такое решение дифференцирует оплату труда специалистов, мотивирует самих работников эффективно управлять кадрами в учреждениях здоровья России.