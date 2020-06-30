Песков ответил на предложение Кадырова сделать Путина "пожизненным президентом"

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова сделать лидера России "пожизненным президентом".

Рамзан Кадыров предложил Владимиру Путину стать "пожизненным президентом". В ответ на это пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков сообщил Кадырову, что Конституция Российской Федерации не предусматривает подобный пост.

Добавим, ЦИК сообщает, что на утро 30 июня по поправкам к Конституции РФ в общей сложности проголосовали 49 649 010 граждан. В это число вошли также голоса тех граждан России, которые предпочли проголосовать дистанционно. Явка достигла 45,7%.