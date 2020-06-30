Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аккредитация и портфолио врачей. Какие перемены ждут систему здравоохранения

Аккредитация и портфолио врачей. Какие перемены ждут систему здравоохранения

 Продуманность системы безопасности во время голосования в России оценили в ВОЗ

Продуманность системы безопасности во время голосования в России оценили в ВОЗ
Собянин назвал электронное голосование по поправкам безопасным и удобным

Собянин назвал электронное голосование по поправкам безопасным и удобным

 Песков ответил на предложение Кадырова сделать Путина "пожизненным президентом"

Песков ответил на предложение Кадырова сделать Путина "пожизненным президентом"
Евросоюз назвал список стран, для которых не откроет границы в июле

Евросоюз назвал список стран, для которых не откроет границы в июле

 Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2
Аккредитация и портфолио врачей. Какие перемены ждут систему здравоохранения

Аккредитация и портфолио врачей. Какие перемены ждут систему здравоохранения

 Продуманность системы безопасности во время голосования в России оценили в ВОЗ

Продуманность системы безопасности во время голосования в России оценили в ВОЗ
Собянин назвал электронное голосование по поправкам безопасным и удобным

Собянин назвал электронное голосование по поправкам безопасным и удобным

 Песков ответил на предложение Кадырова сделать Путина "пожизненным президентом"

Песков ответил на предложение Кадырова сделать Путина "пожизненным президентом"
Евросоюз назвал список стран, для которых не откроет границы в июле

Евросоюз назвал список стран, для которых не откроет границы в июле

 Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2

Родионов объяснил, чем обернется для США переход «красной черты» по СП-2
17:14   30 Июня 2020
Политика

Песков ответил на предложение Кадырова сделать Путина "пожизненным президентом"

Песков ответил на предложение Кадырова сделать Путина "пожизненным президентом"

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова сделать лидера России "пожизненным президентом".

Рамзан Кадыров предложил Владимиру Путину стать "пожизненным президентом". В ответ на это пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков сообщил Кадырову, что Конституция Российской Федерации не предусматривает подобный пост.

Добавим, ЦИК сообщает, что на утро 30 июня по поправкам к Конституции РФ в общей сложности проголосовали 49 649 010 граждан. В это число вошли также голоса тех граждан России, которые предпочли проголосовать дистанционно. Явка достигла 45,7%.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#путин #песков #кадыров #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...