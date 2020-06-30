Движение грузовых поездов по Крымскому мосту ускорит темпы развития республики

Запуск грузовых поездов между Крымом и Россией поможет улучшить экономический потенциал полуострова. Такое мнение «Политике сегодня» высказал эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

«Это экономически выгодный проект. Крым вел не такое активное экономическое взаимодействие с Украиной, когда был автономией, и сейчас, благодаря развитию стратегии, которая принята в адрес экономического потенциала полуострова, наличие железнодорожных веток поможет лучше развивать экономику региона и, самое главное, сократит издержки на логистику», — объяснил эксперт.

Запуск грузового железнодорожного движения на полуостров ускорит темпы развития Крыма и повысит рентабельность экономически важных отраслей.

«Теперь товары пойдут не только в Крым, но и из Крыма. А это значит, что для российских предприятий и граждан, как и для крымчан, стоимость продукции станет ниже, обороты вырастут, рентабельность многих отраслей повысится. Проект со всех сторон высокомарженальный, активный и стратегически важный для экономики товарного развития», — заявил Александр Ионов.

Сегодня, 30 июня, по Крымскому мосту между полуостровом и материковой частью России проследовали первые грузовые поезда с местными товарами. В церемонии открытия принимали участие Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев и глава республики Крым Сергей Аксенов.